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Україна не чекає прориву від першого раунду переговорів з РФ: Арахамія пояснив причину

21:12 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Україна не чекає прориву від першого раунду переговорів з РФ: Арахамія пояснив причину Голова фракції СН Давид Арахамія (фото: Getty Images)
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Україна не очікує прориву під час першого раунду переговорів зі США та Росією. Водночас певні сподівання є від другого раунду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у коментарі DW.

"Гадаю, що ні (не варто очікувати прориву - ред.). І ось чому: в переговорах була тривала перерва. Тому, якщо говорити про внутрішню ситуацію, то саме відновлення переговорів це вже досягнення", - заявив він.

Арахамія зазначив, що з цієї причини очікування українською команди від перших переговорів мінімальні. Водночас він додав, що від другого раунду "ми вже дещо очікуємо".

Голова фракції також повідомив, що не бачить, щоб Сполучені Штати приймали чиюсь сторону.

"Вони намагаються діяти максимально симетрично", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, The New York Times писало, що переговори між Україною та Росією за посередництва США мають відновитися 10 листопада в Абу-Дабі, але питання припинення вогню обговорюватись не буде.

Зазначимо, спецпредставник Трампа Джаред Кушнер повідомив, що перед початком мирних переговорів в Абу-Дабі США збирають на окрему зустріч партнерів по НАТО, представників ЄС та України. Вони мають обговорити архітектуру безпеки після завершення війни.

Крім того, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україна під час переговорів зі США та Росією в Абу-Дабі планує приділити велику увагу обговоренню гуманітарного треку. Він наголосив на необхідності інтенсифікувати обміни полоненими.

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