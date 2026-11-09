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США очікують прогресу на переговорах в Абу-Дабі, але без мирної угоди, - ЗМІ

21:26 09.11.2026 Пн
3 хв
aimg Олена Бджола
США очікують прогресу на переговорах в Абу-Дабі, але без мирної угоди, - ЗМІ Фото: Спецпредставники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф (Getty Images)
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Представники США окреслили оптимістичні перспективи тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Проте не очікують укладення угоди за результатами зустрічей 10-11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондента "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Оптимізм щодо зустрічі

За словами Рауфоглу, американські чиновники поділилися з журналістами очікуваннями Вашингтона щодо переговорів, ключовими проблемами та тим, що буде далі.

Представники США кажуть, що є "реальний шанс" досягти "серйозного прогресу" у припиненні війни на переговорах завтра в Абу-Дабі, каже Рауфоглу.

Що кажуть представники США

Журналіст окреслив кілька ключових заяв американських чиновників:

  • Росія звинувачує європейців у зриві попередньої угоди в Стамбулі.
  • США працюють над тим, щоб запевнити Москву у своїй згоді з Європою та НАТО. Вони хочуть вийти за рамки тристоронніх переговорів і перейти до ширшого багатостороннього формату за участю Європи.
  • Очікується, що Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія, разом з НАТО, ЄС та Україною, приєднаються до обговорення гарантій безпеки та післявоєнної архітектури безпеки Європи.
  • Гарантії безпеки будуть центральними. Офіційні особи заявили, що Вашингтон попросив Росію прийняти угоду, яка надає Україні захист, подібний до статей 4 та 5 НАТО.
  • Будь-які зобов'язання США зрештою залежатимуть від Трампа, сказав один чиновник, водночас наголосивши, що Європа повинна нести фінансовий тягар.
  • Територіальне питання залишається невирішеним. Росія продовжує вимагати всю Донеччину, тоді як Україна виступає за нинішню лінію розмежування.
  • Росія та Україна продемонстрували певну приватну гнучкість. Проте стверджували, що територіальні питання та післявоєнні домовленості про безпеку повинні обговорюватися паралельно - і зрештою вирішуватися разом.
  • Угода в Абу-Дабі не очікується. Мета зустрічі полягає в тому, щоб уточнити позиції, виявити прогалини, що залишилися, та створити основу для подальших переговорів.

Офіційні особи заявили, що США налаштовані "обережно оптимістично", і припустили, що подальші зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можуть відбутися найближчим часом, залежно від прогресу.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна не очікує прориву під час першого раунду переговорів зі США та Росією. Водночас певні сподівання є від другого раунду, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Крім того, переговори між Україною та Росією за посередництва США мають відновитися 10 листопада в Абу-Дабі, але питання припинення вогню обговорюватись не буде.

Також спецпредставник Трампа Джаред Кушнер повідомив, що перед початком мирних переговорів в Абу-Дабі США збирають на окрему зустріч партнерів по НАТО, представників ЄС та України. Вони мають обговорити архітектуру безпеки після завершення війни.

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