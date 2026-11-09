Украина получит только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, - Рубио

Во время общения Рубио с прессой один из журналистов отметил, что президент США Дональд Трамп и другие чиновники правительства США уже неоднократно говорили, с какими предложениями собираются идти на переговоры в Абу-Даби.

В частности, уже было заявлено о гарантиях безопасности или же системе безопасности в Европе. В связи с этим представитель прессы спросил, рассматривается ли возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США по аналогии со статьями 4 и 5 альянса НАТО.

"Все это обсуждается. Я не думаю, что мы уже остановились на окончательном конкретном плане и определили, как именно он будет выглядеть. Обсуждались различные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта", - ответил Рубио.

Он добавил, что причина, по которой эта тема продолжает быть в заголовках заключается в том, что она станет ключевой для окончательного завершения войны. Но при этом, как говорит госсекретарь, это будут такие гарантия, с которыми будет согласна и Россия.

"Необходимо понимание того, что Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть чем-то, с чем согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать... Гарантии безопасности будут иметь решающее значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Но при этом это должно быть приемлемо и для России", - подчеркнул госсекретарь.

Также у Рубио уточнили, означает ли это, что США могут закрепить такие гарантии в договоре, на что он сказал: "Потенциально, да".

"Но я не знаю, обсуждали ли мы этот вопрос настолько подробно. И, как вы знаете, добиться ратификации договоров сейчас не так-то просто", - резюмировал он.