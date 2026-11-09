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Рубіо озвучив одну з головних тем на мирних переговорах щодо України

01:04 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
Рубіо озвучив одну з головних тем на мирних переговорах щодо України Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання гарантій безпеки для України є однією із ключових тем у рамках переговорів щодо завершення російсько-української війни. Він висловив сподівання, що на зустрічі в Абу Дабі буде прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News.

Під час спілкування з пресою держсекретар підтвердив, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори України та Росії за посередництва США. За його словами, упродовж усіх переговорів головною темою завжди є гарантії безпеки.

"Ось у чому справа. Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання - необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України... і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори", - сказав Рубі.

Він також пояснив, що на його думку, президент США Дональд Трамп, говорячи про прогрес, має на увазі певний прогрес у опрацюванні того, як могла б виглядати архітектура безпеки після завершення війни.

Рубіо підкреслив, що перед переходом до цього етапу спочатку потрібно завершити війну, але такі обговорення вже ведуться. Резюмуючи він додав, що наразі йдеться про початкові пропозиції, але поки що нічого не погоджено.

"Думаю, президенту доповіли про це в четвер або п’ятницю минулого тижня. Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено. Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди", - підсумував держсекретар.

Відновлення мирних переговорів

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Трампа Стів Уіткофф анонсував, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбудеться перша з лютого тристороння зустріч України, США та Росії в рамках переговорів щодо завершення війни.

За словами Віткоффа, сторони мають намір обговорити повоєнні домовленості щодо безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до миру.

Співрозмовник РБК-Україна розповів, що до складу української делегації увійдуть голова СЗР Рустем Умеров, голова ОПУ Кирило Буданов, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, перший заступник голови ОПУ Сергій Кислиця і заступник голови ГУР МО Вадим Скибіцький.

Крім того, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейські представники також візьмуть участь у цих переговорах. Зокрема, французький представник теж буде, але хто саме, наразі невідомо.

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