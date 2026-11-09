Україна отримає лише гарантії безпеки, на які погодиться Росія, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна після війни має відчувати себе у безпеці. Але при цьому країна матиме лише ті гарантії, на які погодиться Росія, бо інакше механізм не працюватиме.

Під час спілкування Рубіо з пресою один із журналістів зазначив, що президент США Дональд Трамп та інші урядовці США вже неодноразово говорили, з якими пропозиціями збираються йти на переговори в Абу-Дабі.

Зокрема, вже було заявлено про гарантії безпеки або систему безпеки в Європі. У зв'язку з цим представник преси запитав, чи розглядається можливість надання Україні гарантій безпеки від США за аналогією до статей 4 і 5 альянсу НАТО.

"Все це обговорюється. Я не думаю, що ми вже зупинилися на остаточному конкретному плані та визначили, як саме він виглядатиме. Обговорювалися різні концепції того, якими можуть бути гарантії безпеки після завершення конфлікту", - відповів Рубіо.

Він додав, що причина, через яку ця тема продовжує бути в заголовках, полягає в тому, що вона стане ключовою для остаточного завершення війни. Але при цьому, як каже держсекретар, це будуть такі гарантії, з якими буде згодна і Росія.

"Необхідно розуміти, що Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, з чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати... Гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна могла на щось погодитися. Але при цьому це має бути прийнятним і для Росії", - наголосив держсекретар.

Також Рубіо уточнили, чи означає це, що США можуть закріпити такі гарантії в договорі, на що він сказав: "Потенційно, так".

"Але я не знаю, чи ми обговорювали це питання настільки докладно. І, як ви знаєте, домогтися ратифікації договорів зараз не так просто", - резюмував він.