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Украина получит только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, - Рубио

23:56 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Украина получит только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, - Рубио Фото: Марко Рубио (Getty Images)
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина после войны должна чувствовать себя в безопасности. Но при этом страна будет иметь только те гарантии, на которые согласится Россия, так как иначе механизм не будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DRM News.

Во время общения Рубио с прессой один из журналистов отметил, что президент США Дональд Трамп и другие чиновники правительства США уже неоднократно говорили, с какими предложениями собираются идти на переговоры в Абу-Даби.

В частности, уже было заявлено о гарантиях безопасности или же системе безопасности в Европе. В связи с этим представитель прессы спросил, рассматривается ли возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США по аналогии со статьями 4 и 5 альянса НАТО.

"Все это обсуждается. Я не думаю, что мы уже остановились на окончательном конкретном плане и определили, как именно он будет выглядеть. Обсуждались различные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта", - ответил Рубио.

Он добавил, что причина, по которой эта тема продолжает быть в заголовках заключается в том, что она станет ключевой для окончательного завершения войны. Но при этом, как говорит госсекретарь, это будут такие гарантия, с которыми будет согласна и Россия.

"Необходимо понимание того, что Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть чем-то, с чем согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать... Гарантии безопасности будут иметь решающее значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Но при этом это должно быть приемлемо и для России", - подчеркнул госсекретарь.

Также у Рубио уточнили, означает ли это, что США могут закрепить такие гарантии в договоре, на что он сказал: "Потенциально, да".

"Но я не знаю, обсуждали ли мы этот вопрос настолько подробно. И, как вы знаете, добиться ратификации договоров сейчас не так-то просто", - резюмировал он.

Мирные переговоры

Напомним, что уже 10 и 11 ноября в Абу-Даби впервые с февраля пройдет трехсторонние переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США.

Сутками ранее госсекретарь США Марко Рубио уже говорил, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности и эта тема как раз будет обсуждаться в Абу-Даби. При этом по данным NYT, вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.

Также мы писали, что по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина не ожидает прорыва во время первого раунда переговоров. Однако есть надежды от второй встречи.

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