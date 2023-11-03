Україна отримає допомогу США, але суми можуть бути менші, - Веніславський

Законопроект США про надання Україні оборонної допомоги буде підтриманий у Конгресі, проте існує можливість зменшення фінансування пакета.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг політика в Media Center Ukraine .

Нардеп прокоментував схвалення Палатою представників США проекту закону про надзвичайну допомогу лише для Ізраїлю, хоча раніше передбачалося також і для України, та висловився про подальші можливі сценарії.

На думку Веніславського, під час проходження цього законопроекту через Сенат США є всі шанси, що Україна отримає обіцяну допомогу. Однак може йтися не про ті суми, які раніше назвали американським президентом.

"Навіть якщо розглядати негативний варіант, то все одно законопроєкт про надання Україні допомоги буде ухвалений", - переконаний парламентар.

Так, зауважив він, на сьогодні є підтримка і представників Республіканської партії, і демократів.

"Тому якихось вкрай негативних результатів розгляду питання про надання Україні фінансової, військово-технічної допомоги особисто я не очікую", - підсумував нардеп.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Пізніше новий речник Палати Представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Учора, 2 листопада, Джонсон анонсував внесення на розгляд Конгресу пакета, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.