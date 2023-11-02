Спікер Палати представників США анонсував пакет з допомогою Україні та захистом кордонів

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Джонсона.

За його словами, такий законопроект з допомогою Україні та захистом кордонів буде наступним після голосування у Палаті представників за допомогу Ізраїлю.

Джонсон зазначив, що вважає правильним об'єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою, тому що так вдасться отримати двопартійну згоду з цих питань.

"У нас є зобов'язання, є речі, які ми можемо і повинні робити у всьому світі, але перш за все ми повинні дбати про наш власний будинок. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні дбати і про американський кордон", - додав спікер.

Варто зауважити, що голосування за законопроект Джонсона про допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів відбудеться сьогодні, 2 листопада.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Джонсон запропонував відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні. Він вніс на розгляд Конгресу США відповідний законопроект.

Таким чином, його пропозиція конкурує із запитом Білого дому до Конгресу виділити 106 млрд доларів на фінансування допомоги Ізраїлю та Україні, а також охорони кордону з Мексикою.

У Білому домі вже заявили, що президент США Джо Байден ветує законопроект Джонсона з пропозицією окремої допомоги Ізраїлю.