Украина получит помощь США, но суммы могут быть меньшими, - Вениславский

Законопроект США о предоставлении Украине оборонной помощи будет поддержан в Конгрессе, однако существует вероятность уменьшения финансирования пакета.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг политика в Media Center Ukraine .

Нардеп прокомментировал одобрение Палатой представителей США проекта закона о чрезвычайной помощи только для Израиля, хотя ранее предполагалось также и для Украины, и высказался о дальнейших возможных сценариях.

По мнению Вениславского, при прохождении этого законопроекта через Сенат США есть все шансы, что Украина получит обещанную помощь. Однако речь может идти не о тех суммах, что были ранее названы американским президентом.

"Даже если рассматривать негативный вариант, то все равно законопроект о предоставлении Украине помощи будет принят.", - убежден парламентарий.

Так, отметил он, на сегодняшний день есть поддержка и представителей Республиканской партии, и демократов.

"Поэтому каких-то крайне негативных результатов рассмотрения вопроса о предоставлении Украине финансовой, военно-технической помощи лично я не ожидаю", - подытожил нардеп.

Что предшествовало

Напомним, ранее в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Пакет включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Позже новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.

Вчера, 2 ноября, Джонсон анонсировал внесение на рассмотрение Конгресса пакета, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.