Україна отримає 300 млн євро на купівлю газу для стабільного опалення взимку

У компанії зазначили, що кошти використовуватимуть для формування довгострокових запасів і забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

У межах угоди "Нафтогаз" зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту Європейського інвестиційного банку, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

"Це нове фінансування від ЄІБ допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку громадам і бізнесу", - наголосила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

За словами прем'єрки Юлії Свириденко, така угода - важливий крок до створення сучасної енергетичної системи та інтеграції України до ЄС.

"Надійне енергопостачання необхідне для роботи підприємств, збереження робочих місць і подальших інвестицій у нашу економіку. Водночас, це партнерство підтримує довгострокову мету України - побудову стійкого, сталого та інтегрованого в Європу енергетичного сектору", - наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.