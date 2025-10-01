Опалювальний сезон 2025/26. "Нафтогаз" повідомив, скільки газу у сховищах
"Нафтогаз" на 95-97% виконав план Кабміну по закачуванню понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.
Як повідомляє РБК-Україна, про це виданню Інтерфакс розповів голова правління компанії Сергій Корецький.
"В рамках плану, затвердженого Кабінетом міністрів до початку ОЗП, бо є ще й інші завдання, ми виконали його на 95-97%", - заявив він.
Слова Корецького пролунали після підписання в Києві з Європейським інвестиційним банком угоди на 300 млн євро для закупівлі газу.
Він зазначив, що до початку опалювального сезону ще є час. Голова правління "Нафтогазу" додав, що має "стриманий оптимізм" щодо виконання поставленого урядом завдання з накопичення у сховищах достатніх обсягів газу для проходження опалювального сезону.
Згідно із дорученням Міненерго, на початок осінньо-зимового періоду у сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу. З них 4,6 млрд кубометрів - це імпорт.
Нагадаємо, ЄС розпочинає опалювальний сезон із повними газовими сховищами завдяки закупівлі додаткових партій скрапленого газу.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ворожих обстрілів української енергетики "Нафтогаз" змушений імпортувати цього року 5,8 млрд кубометрів газу.
Кабінет міністрів наголосив, що взимку українці мають бути готові до будь-яких сценаріїв, починаючи від звичайних аварійних ситуацій і закінчуючи масованими обстрілами.