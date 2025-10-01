ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Опалювальний сезон 2025/26. "Нафтогаз" повідомив, скільки газу у сховищах

Україна, Середа 01 жовтня 2025 16:46
UA EN RU
Опалювальний сезон 2025/26. "Нафтогаз" повідомив, скільки газу у сховищах Фото: Сергій Корецький, голова правління "Нафтогазу" (facebook.com/sergii.koretskyi.page )
Автор: Валерій Ульяненко

"Нафтогаз" на 95-97% виконав план Кабміну по закачуванню понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це виданню Інтерфакс розповів голова правління компанії Сергій Корецький.

"В рамках плану, затвердженого Кабінетом міністрів до початку ОЗП, бо є ще й інші завдання, ми виконали його на 95-97%", - заявив він.

Слова Корецького пролунали після підписання в Києві з Європейським інвестиційним банком угоди на 300 млн євро для закупівлі газу.

Він зазначив, що до початку опалювального сезону ще є час. Голова правління "Нафтогазу" додав, що має "стриманий оптимізм" щодо виконання поставленого урядом завдання з накопичення у сховищах достатніх обсягів газу для проходження опалювального сезону.

Згідно із дорученням Міненерго, на початок осінньо-зимового періоду у сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу. З них 4,6 млрд кубометрів - це імпорт.

Нагадаємо, ЄС розпочинає опалювальний сезон із повними газовими сховищами завдяки закупівлі додаткових партій скрапленого газу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ворожих обстрілів української енергетики "Нафтогаз" змушений імпортувати цього року 5,8 млрд кубометрів газу.

Кабінет міністрів наголосив, що взимку українці мають бути готові до будь-яких сценаріїв, починаючи від звичайних аварійних ситуацій і закінчуючи масованими обстрілами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Опалювальный сезон Україна Газ
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні