Украина получит 300 млн евро на покупку газа для стабильного отопления зимой

В компании отметили, что средства будут использовать для формирования долгосрочных запасов и обеспечение стабильного газоснабжения во время зимы.

В рамках сделки "Нафтогаз" обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную кредиту Европейского инвестиционного банка, в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

"Это новое финансирование от ЕИБ поможет укрепить энергетическую безопасность Украины в зимний период, обеспечивая жизненно необходимую поддержку общинам и бизнесу", - подчеркнула президент ЕИБ Надя Кальвиньо.

По словам премьера Юлии Свириденко, такая сделка - важный шаг к созданию современной энергетической системы и интеграции Украины в ЕС.

"Надежное энергоснабжение необходимо для работы предприятий, сохранения рабочих мест и последующих инвестиций в нашу экономику. В то же время, это партнерство поддерживает долгосрочную цель Украины - построение устойчивого, устойчивого и интегрированного в Европу энергетического сектора", - подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.