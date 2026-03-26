Україна остаточно прощається з СНД: Сибіга розповів деталі

"Моє тверде переконання: договірно-правова база України має відповідати реаліям війни та нової безпекової архітектури на європейському континенті. Для цього потрібно розірвати останні юридичні нитки, які колись звʼязували нас з РФ, Білоруссю, так званим"СНД", - написав очільник МЗС.

За його словами, завдяки постанові уряду Україна припинила дію 25 договорів, денонсувала 3 та вийшла з 88 міжнародних угод. З них 5 стосуються РФ, 23 — Білорусі, 87 — СНД, а один — тристоронній договір Україна–РФ–Білорусь.

"Це досить ретельний та комплексний юридичний процес, який потребує послідовного опрацювання", - додав міністр.

Сибіга також підкреслив, що ці рішення спрямовані на приведення нормативно-правової бази України у відповідність до реалій війни та нової безпекової архітектури Європи.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про вихід з 31 міжнародного договору в рамках СНД, а у Верховній Раді зареєстровано 14 законопроектів про припинення дії 74 угод.

Загалом ці кроки дозволяють остаточно завершити приведення міжнародних дво- та багатосторонніх угод України з РФ, Білоруссю та СНД до сучасних безпекових реалій.

Міністр наголосив, що цей процес - частина стратегії "позбавлення всього, що послаблює Україну".