Україна продовжує юридичний вихід із СНД, - указ президента

Україна, Вівторок 27 січня 2026 04:30
Україна продовжує юридичний вихід із СНД, - указ президента Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасія

В Україні офіційно припинено участь в одній із базових угод, підписаних у рамках Співдружності Незалежних Держав, яка стосувалася охорони державних кордонів і морських економічних зон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №82/2026 від 26 січня 2026 року.

Рішення про вихід з угоди СНД

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід країни з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав - учасниць СНД.

Документ було укладено 20 березня 1992 року в Києві, він регулював питання взаємодії між країнами Співдружності у сфері прикордонної та морської безпеки.

Відповідне рішення закріплено в указі №82/2026 від 26 січня 2026 року. У документі підкреслюється правова основа виходу України з міжнародної угоди.

Юридичне обґрунтування

У тексті указу зазначено:
"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 20 березня 1992 року в м. Києві".

Подальші кроки

Згідно з документом, Міністерству закордонних справ України доручено офіційно повідомити депозитарія угоди про ухвалене рішення і завершити передбачені процедурою міжнародні формальності.

Контекст і передісторія

Вихід з угоди став частиною послідовної політики України щодо припинення участі в домовленостях у рамках СНД. У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила низку урядових законопроєктів про вихід України з угод Співдружності.

Пізніше, 14 червня 2024 року, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про вихід з угоди з РФ про першочергові заходи щодо захисту жертв збройних конфліктів у зв'язку з порушенням Росією норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадуємо, що Зеленський заявив, що понад 80% цілей противника на фронті зараз знищують за допомогою безпілотників, більшість з яких виробляють в Україні, водночас артилерія, як і раніше, відіграє важливу роль, однак характер війни змінюється, і ключового значення набувають технології та швидкість їх впровадження.

Зазначимо, що Зеленський заявив, що в Україні тривають безперервні роботи з відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів, водночас найскладніша ситуація спостерігається в Києві, а також у Харкові та області, Запоріжжі, Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях, і значна частина будинків у столиці тривалий час залишається без опалення.

