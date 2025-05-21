Україна розриває угоди з РФ і Білоруссю: Кабмін подав закони до Ради

Кабінет міністрів України погодив проєкти законів, які передбачають припинення дії, вихід і денонсацію ряду міжнародних угод з Росією, Білоруссю та в рамках СНД

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін також схвалив проект закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав". Також пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів: угоди з РФ про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали від 30 жовтня 1997 року;

угоди з РФ про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році від 22 грудня 2000 року;

угоди з РФ про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України від 21 червня 2002 року;

протоколу з Білоруссю про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі від 21 травня 2004 року. Окрім цього Кабмін пропонує Верховній Раді підтримати вихід України з наступних міжнародних договорів: угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів від 27 березня 1997 року;

угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року;

угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 18 жовтня 2011 року. Також пропонується денонсувати угоду про загальні умови та механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей країн-учасниць СНД, укладену 23 грудня 1993 року.