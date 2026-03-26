Украина окончательно прощается с СНГ: Сибига рассказал детали

07:31 26.03.2026 Чт
2 мин
Министр иностранных дел говорит, что таким образом Украина должна избавиться от всего, что ее ослабляет
aimg Маловичко Юлия
Фото: глава МИД Андрей Сибига (Виталий Носач - РБК-Украина)

Кабинет Министров Украины прекратил действие 116 международных соглашений, заключенных с Россией, Беларусью и в рамках СНГ, окончательно выводя страну из советского договорного наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Андрея Сибиги.

Читайте также: Молдова готовится к выходу из СНГ

"Мое твердое убеждение: договорно-правовая база Украины должна соответствовать реалиям войны и новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Для этого нужно разорвать последние юридические нити, которые когда-то связывали нас с РФ, Беларусью, так называемым "СНГ", - написал глава МИД.

По его словам, благодаря постановлению правительства Украина прекратила действие 25 договоров, денонсировала 3 и вышла из 88 международных соглашений. Из них 5 касаются РФ, 23 - Беларуси, 87 - СНГ, а один - трехсторонний договор Украина-РФ-Беларусь.

"Это достаточно тщательный и комплексный юридический процесс, который требует последовательной проработки", - добавил министр.

Сибига также подчеркнул, что эти решения направлены на приведение нормативно-правовой базы Украины в соответствие с реалиями войны и новой архитектуры безопасности Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указы о выходе из 31 международного договора в рамках СНГ, а в Верховной Раде зарегистрировано 14 законопроектов о прекращении действия 74 соглашений.

В целом эти шаги позволяют окончательно завершить приведение международных двух- и многосторонних соглашений Украины с РФ, Беларусью и СНГ к современным реалиям безопасности.

Министр подчеркнул, что этот процесс - часть стратегии "избавления от всего, что ослабляет Украину".

Напомним, еще в начале января в Украине было официально прекращено участие в одном из базовых соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств, которое касалось охраны государственных границ и морских экономических зон.

Отметим, еще в прошлом году правительство согласовало проекты законов, предусматривающих прекращение действия, выход и денонсацию ряда международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ.

