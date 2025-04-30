Україна в останню хвилину вирішила внести зміни до угоди про копалини, - Бессент

У США заявили, що готові підписати угоду з Україною про корисні копалини хоч сьогодні. Однак все залежить від української сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.
Відповідаючи на запитання журналіста про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною, Бессент запевнив, що з американської сторони немає жодних перепон для фіналізації договору. Однак, правки до документа, мовляв, захотіли внести українці.
"Наша сторона готова підписати. Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони це переглянуть. І ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони також будуть готові", - зазначив Бессент.
Коли його запитали, чого саме стосуються зміни, міністр не став вдаватися в подробиці. Однак уточнив, що з боку США нічого не вилучали з угоди і не додавали до неї.
"Нічого не було вилучено. Це та сама угода, яку ми узгодили у вихідні. Жодних змін з нашого боку", - підкреслив Бессент.
Нагадаємо, ще у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.
У березні США передали Україні новий проєкт угоди. Сторони вже провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали умови співпраці.
На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ вже сформулював свою позицію щодо угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.
За даними джерел РБК-України, Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби.
Втім видання Financial Times сьогодні розповіло, що підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США може бути під загрозою зриву.
За його інформацією, Вашингтон хоче одночасно підписати як рамкову угоду, так і окрему, детальнішу про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин. Однак Київ не може підписати обидва документи в середу. Адже угода про фонд має бути ратифікована Верховною радою перед підписанням.
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