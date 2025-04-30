США та Україна зіткнулися з останніми перешкодами перед підписанням угоди про копалини, - FT
Підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США може бути під загрозою зриву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, коли літак з першою віцепремʼєркою України Юлією Свириденко вже вирушив до США, представники американського міністра фінансів Скотта Бессента сказали їй, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".
Як заявили два українські посадовці, Вашингтон хоче одночасно підписати як рамкову угоду, так і окрему, детальнішу про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин.
Ще одне джерело FT, обізнане з позицією США, заявило, що переговори про угоду не завершилися, оскільки Україна нібито спробувала "переглянути умови" документа, узгоджені на вихідних.
А ось українські джерела пояснили виданню, що інформація США є неточною, і що Київ не може підписати обидва документи в середу. Адже угода про фонд має бути ратифікована Верховною радою перед підписанням.
Угода про надра
У лютому 2025 року Київ і Вашингтон планували підписати рамкову угоду про співпрацю у сфері рідкісноземельних ресурсів, але цей процес затримався через конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом під час візиту українського лідера до Вашингтону в кінці березня. Після інциденту США надіслали Україні оновлений проєкт угоди щодо видобутку корисних копалин.
Після цього сторони провели кілька технічних онлайн-зустрічей для обговорення умов співпраці. На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ вже визначив свою позицію щодо угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.
Днями президент Володимир Зеленський розповів, що нова угода зі Штатами стала "сильнішою" та "рівноправною".
За даними наших джерел, Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.
А ось прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США очікується найближчим часом, після чого Україна зробить перший крок до реалізації цього проекту.
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