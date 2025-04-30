Украина в последнюю минуту решила внести изменения в сделку об ископаемых, - Бессент

Отвечая на вопрос журналиста о подписании соглашения по полезным ископаемым с Украиной, Бессент заверил, что с американской стороны нет никаких препятствий для финализации договора. Однако, правки в документ, мол, захотели внести украинцы.

"Наша сторона готова подписать. Украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они это пересмотрят. И мы готовы подписать сегодня днем, если они также будут готовы", - отметил Бессент.

Когда его спросили, чего именно касаются изменения, министр не стал вдаваться в подробности. Однако уточнил, что со стороны США ничего не изымали из соглашения и не добавляли к нему.

"Ничего не было изъято. Это то же соглашение, которое мы согласовали в выходные. Никаких изменений с нашей стороны", - подчеркнул Бессент.