Україна в останню хвилину вирішила внести зміни до угоди про копалини, - Бессент

У США заявили, що готові підписати угоду з Україною про корисні копалини хоч сьогодні. Однак все залежить від української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

Відповідаючи на запитання журналіста про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною, Бессент запевнив, що з американської сторони немає жодних перепон для фіналізації договору. Однак, правки до документа, мовляв, захотіли внести українці.

"Наша сторона готова підписати. Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони це переглянуть. І ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони також будуть готові", - зазначив Бессент.

Коли його запитали, чого саме стосуються зміни, міністр не став вдаватися в подробиці. Однак уточнив, що з боку США нічого не вилучали з угоди і не додавали до неї.

"Нічого не було вилучено. Це та сама угода, яку ми узгодили у вихідні. Жодних змін з нашого боку", - підкреслив Бессент.