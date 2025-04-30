Украина в последнюю минуту решила внести изменения в сделку об ископаемых, - Бессент
В США заявили, что готовы подписать соглашение с Украиной о полезных ископаемых хоть сегодня. Однако все зависит от украинской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента.
Отвечая на вопрос журналиста о подписании соглашения по полезным ископаемым с Украиной, Бессент заверил, что с американской стороны нет никаких препятствий для финализации договора. Однако, правки в документ, мол, захотели внести украинцы.
"Наша сторона готова подписать. Украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они это пересмотрят. И мы готовы подписать сегодня днем, если они также будут готовы", - отметил Бессент.
Когда его спросили, чего именно касаются изменения, министр не стал вдаваться в подробности. Однако уточнил, что со стороны США ничего не изымали из соглашения и не добавляли к нему.
"Ничего не было изъято. Это то же соглашение, которое мы согласовали в выходные. Никаких изменений с нашей стороны", - подчеркнул Бессент.
Соглашение о недрах
Напомним, еще в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
В марте США передали Украине новый проект соглашения. Стороны уже провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали условия сотрудничества.
В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев уже сформулировал свою позицию по соглашению и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.
По данным источников РБК-Украина, Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
Впрочем издание Financial Times сегодня рассказало, что подписание рамочного соглашения об использовании ресурсов между Украиной и США может быть под угрозой срыва.
По его информации, Вашингтон хочет одновременно подписать как рамочное соглашение, так и отдельное, более детальное об инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых. Однако Киев не может подписать оба документа в среду. Ведь соглашение о фонде должно быть ратифицировано Верховной радой перед подписанием.
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