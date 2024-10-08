Україна опиниться між двома циклонами. Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні

Погода в жовтні в Україні

Жовтень 2024 розпочався в Україні дощами. Причому свого апогею опади досягли минулими вихідними, 5-6 жовтня. Зокрема, сильна злива пройшла у Києві: комунальникам довелося справлятися з підтопленнями, а екскурсоводам відмінити всі заплановані заходи.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського навіть зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів у Києві за 6 жовтня. Кількість опадів, що випали цього дня, побила рекорд, встановлений 1970 року.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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