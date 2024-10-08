Украина окажется между двумя циклонами. Синоптик удивила прогнозом на сегодня

Сегодня, 8 октября, Украина окажется между двумя циклонами. Погода удивит даже заядлых скептиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Циклон, который обуславливал 7 октября дожди во многих областях, сегодня уйдет за пределы Украины. Страна окажется между двумя циклоническими системами - на северо-востоке циклон Finny и циклоническая область с центром Gerda над Великобританией. И будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем", - рассказала она.
Украина окажется под влиянием сухого антициклона 8 октября (facebook.com/tala.didenko)
Потому, по словам синоптика, во вторник в Украине осадков не предполагается.
"Температура воздуха будет достаточно комфортной, +17...+22 градусов, на юге до +22...+25 градусов, немного свежее в северных областях, +12...+18 градусов", - отметила она.
В Киеве 8 октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха +16...+18 градусов.
Октябрь 2024 начался в Украине дождями. Причем своего апогея осадки достигли в прошедшие выходные, 5-6 октября. В частности, сильный ливень прошел в Киеве: коммунальщикам пришлось справляться с подтоплениями, а экскурсоводам отменить все запланируемые мероприятия.
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского даже зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков в Киеве за 6 октября. Количество осадков, выпавших в этот день, побило рекорд, установленный в 1970 году.
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