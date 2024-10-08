Украина окажется между двумя циклонами. Синоптик удивила прогнозом на сегодня

Погода в октябре в Украине

Октябрь 2024 начался в Украине дождями. Причем своего апогея осадки достигли в прошедшие выходные, 5-6 октября. В частности, сильный ливень прошел в Киеве: коммунальщикам пришлось справляться с подтоплениями, а экскурсоводам отменить все запланируемые мероприятия.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского даже зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков в Киеве за 6 октября. Количество осадков, выпавших в этот день, побило рекорд, установленный в 1970 году.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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