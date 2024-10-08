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Україна опиниться між двома циклонами. Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні

Україна, Вівторок 08 жовтня 2024 07:00
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Україна опиниться між двома циклонами. Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні Фото: Україна опиниться під впливом антициклону 8 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 жовтня, Україна опиниться між двома циклонами. Погода здивує навіть затятих скептиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Циклон, який зумовлював 7 жовтня дощі в багатьох областях, сьогодні піде за межі України. Країна опиниться поміж двох циклонічних систем - на північному сході циклон Finny та циклонічна область із центром Gerda над Великою Британією. І перебуватиме під впливом сухого антициклону, який розташувався над Чорним морем", - розповіла вона.

Україна опиниться між двома циклонами. Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні

Україна опиниться під впливом сухого антициклону 8 жовтня (facebook.com/tala.didenko)

Тому, за словами синоптика, у вівторок в Україні опадів не передбачається.

"Температура повітря буде досить комфортною, +17....+22 градусів, на півдні до +22...+25 градусів, трохи свіжіше в північних областях, +12....+18 градусів", - зазначила вона.

У Києві 8 жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16...+18 градусів.

Погода в жовтні в Україні

Жовтень 2024 розпочався в Україні дощами. Причому свого апогею опади досягли минулими вихідними, 5-6 жовтня. Зокрема, сильна злива пройшла у Києві: комунальникам довелося справлятися з підтопленнями, а екскурсоводам відмінити всі заплановані заходи.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського навіть зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів у Києві за 6 жовтня. Кількість опадів, що випали цього дня, побила рекорд, встановлений 1970 року.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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