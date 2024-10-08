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Украина окажется между двумя циклонами. Синоптик удивила прогнозом на сегодня

Украина, Вторник 08 октября 2024 07:00
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Украина окажется между двумя циклонами. Синоптик удивила прогнозом на сегодня Фото: Украина окажется под влиянием антициклона 8 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 октября, Украина окажется между двумя циклонами. Погода удивит даже заядлых скептиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Циклон, который обуславливал 7 октября дожди во многих областях, сегодня уйдет за пределы Украины. Страна окажется между двумя циклоническими системами - на северо-востоке циклон Finny и циклоническая область с центром Gerda над Великобританией. И будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем", - рассказала она.

Украина окажется между двумя циклонами. Синоптик удивила прогнозом на сегодня

Украина окажется под влиянием сухого антициклона 8 октября (facebook.com/tala.didenko)

Потому, по словам синоптика, во вторник в Украине осадков не предполагается.

"Температура воздуха будет достаточно комфортной, +17...+22 градусов, на юге до +22...+25 градусов, немного свежее в северных областях, +12...+18 градусов", - отметила она.

В Киеве 8 октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха +16...+18 градусов.

Погода в октябре в Украине

Октябрь 2024 начался в Украине дождями. Причем своего апогея осадки достигли в прошедшие выходные, 5-6 октября. В частности, сильный ливень прошел в Киеве: коммунальщикам пришлось справляться с подтоплениями, а экскурсоводам отменить все запланируемые мероприятия.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского даже зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков в Киеве за 6 октября. Количество осадков, выпавших в этот день, побило рекорд, установленный в 1970 году.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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