Україна в ООН закликала негайно припинити воєнні дії поблизу ядерних об’єктів

06:40 28.04.2026 Вт
Йдеться, зокрема, про Чорнобильску та Запорізьку АЕС в Україні
Юлія Маловічко
Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)

Україна на заході в ООН закликала до негайного припинення бойових дій біля атомних об’єктів на тлі ризиків ядерної катастрофи через війну РФ.

Про це заявив заступник глави МЗС Олександр Міщенко під час заходу у штаб-квартирі ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На заході, присвяченому ядерній безпеці та 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи, Міщенко заявив, що російська війна проти України створює безпрецедентні виклики для ядерної безпеки.

Зокрема, йдеться про інциденти в районі Чорнобильської АЕС, а також постійні загрози для Запорізької атомної електростанції.

Заступник міністра нагадав, що російський безпілотник цілеспрямовано вдарив по ЧАЕС, унаслідок чого було пошкоджено новий безпечний конфайнмент.

"Усі воєнні дії поблизу ядерних об’єктів мають бути негайно припинені. Будь-яке пошкодження таких об’єктів може звести нанівець десятиліття міжнародних зусиль у сфері ядерної безпеки", - наголосив він.

Ще представник України на цьому заході в ООН підкреслив, що радіаційні ризики не мають кордонів, а наслідки можливих аварій є спільною відповідальністю міжнародної спільноти.

Міщенко підкреслив, що саме Чорнобильська катастрофа стала підґрунтям для створення ключових міжнародних механізмів у сфері ядерної безпеки. Йдеться, зокрема, про систему раннього оповіщення про аварії та посилену співпрацю з МАГАТЕ.

Окремо він відзначив роль ООН та міжнародних партнерів у подоланні наслідків катастрофи. Це включає моніторинг радіаційної ситуації, медичну і наукову допомогу постраждалим регіонам, а також довгострокові програми відновлення.

Водночас заступник міністра наголосив, що російське керівництво намагається змусити Україну до капітуляції, однак цього не станеться завдяки українській армії, стійкості суспільства та міжнародній підтримці.

Нагадаємо, 26 квітня на Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації у 2022 році. Через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція майже півтори години працювала на 19 резервних дизельних генераторах.

Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією з березня 2022 року. Тоді ж разом зі станцією під контроль Росії потрапило ядерне паливо та технології американської компанії Westinghouse.

