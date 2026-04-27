На Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації

00:35 27.04.2026 Пн
Чому стався блекаут?
На Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації Фото: кожен подібний інцидент підвищує ризик для ядерної та радіаційної безпеки (Getty Images)

У неділю, 26 квітня, Запорізька АЕС вчергове перебувала у блекауті. Наразі це вже був 15-й блекаут з початку окупації у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатома".

Згідно повідомленню, атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення.

"Відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що це вже 15-й випадок блекаут на ЗАЕС після її окупації. У компанії підкреслили, що кожен такий інцидент підвищує ризик для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, але й Європи.

"Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора - Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", - сказано у дописі.

Нагадаємо, що 16 квітня Запорізька АЕС також тимчасово втратила зовнішнє електропостачання. На той момент це був уже другий випадок втрати електропостачання за тиждень і 14-й - від початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Рафаелем Гросссі. Під час зустрічі український лідер заявив, що для безпечної експлуатації станція має повернутися під контроль України.

Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС, - Шмигаль
