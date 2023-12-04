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Україна з окупації повернула сім'ю з двома дітьми, - Херсонська ОВА

Понеділок 04 грудня 2023 17:17
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Україна з окупації повернула сім'ю з двома дітьми, - Херсонська ОВА Архівне фото: Україна з окупації повернула сім'ю з двома дітьми (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій сім'ю з двома дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Зараз сім’я у безпечному місці. З нею працюють медики та психологи", - йдеться у заяві.

Прокудін повідомив, що повернення стало можливим завдяки організації Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом уповноваженого Верховної ради України з прав людини, органами опіки та піклування, службами у справах дітей.

Також очільник регіону додав, що з початку 2023 року вже вдалося повернути 158 дітей з окупованої частини Херсонської області.

Депортація українських дітей

У жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованого Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами, про що свідчить міжнародне право. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час Путіна зобов'язані заарештувати в 124 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Нещодавно до України повернувся підліток 17-річний Богдан Єрмохін. Його депортували до Росії та намагалися вручити повістку для служби в армії окупантів. Він попросив допомоги у президента Володимира Зеленського та йому допомогли повернутися додому.

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