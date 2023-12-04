Украина из оккупации вернула семью с двумя детьми, - Херсонская ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"Сейчас семья в безопасном месте. С ней работают медики и психологи", - говорится в заявлении.

Прокудин сообщил, что возвращение стало возможным благодаря организации Save Ukraine в сотрудничестве с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства, службами по делам детей.

Также глава региона добавил, что с начала 2023 года уже удалось вернуть 158 детей из оккупированной части Херсонской области.

Депортация украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 124 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и помог ему вернуться домой.