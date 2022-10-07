Україна офіційно визнала окупацію японських Курильських островів Росією

Його підтримали 287 депутатів. У зверненні парламент України заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, а саме Курильських островів, і визнає, що ці території перебувають під окупацією Росії.

Крім того, Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Північні Курильські острови належать Росії. Однак Японія не визнає їх статус і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.