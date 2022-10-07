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Украина официально признала оккупацию японских Курильских островов Россией

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Київ, Пятница 07 октября 2022 16:50
Украина официально признала оккупацию японских Курильских островов Россией Фото: Украина признала оккупацию Курильских островов Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада утвердила решение про обращение к международному сообществу по Северным территориям Японии, которым признает оккупацию северных японских территорий Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Его поддержали 287 депутатов. В обращении парламент Украины заявил о поддержке позиции Японии по отношению к ее Северным территориям, а именно Курильских островов, и признает, что эти территории находятся под оккупацией России.

Кроме того, Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Северные Курильские острова принадлежат России. Однако Япония не признает их статус и считает острова своей северной территорией, которую СССР захватил п итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также чрезвычайно редкого металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Ранее Япония признала оккупацию Курильских островов. Правительство изменило название южных Курильских островов в своих документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией".

Также Япония призвала Россию в будущем исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений.

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Япония Курильские острова Верховная рада
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