Україна офіційно приєдналася до World Boxing: що зміниться для українського боксу

World Boxing розширює географію

Міжнародна федерація олімпійського боксу оголосила про вступ низки нових національних федерацій, серед яких Україна.

Разом із нею до організації приєдналися Словенія, Македонія, Катар, Лівія, Сенегал, Нікарагуа та Кенія. Тепер у складі World Boxing 125 країн.

Востаннє розширення організація анонсувала у липні 2025 року, коли кількість її членів досягла 118.

Шлях України до членства

Заявку на вступ до World Boxing Федерація боксу України подала у вересні 2024 року, паралельно розпочавши процес виходу з IBA.

Восени 2024-го у ФБУ повідомляли, що приєднання затягується через фіксування "неіснуючих проблем" з боку організації.

Але тепер міжнародна федерація офіційно прийняла Україну до свого складу.

Чому це важливо для олімпійського боксу

World Boxing створено у 2023 році та претендує на визнання МОК і проведення олімпійських змагань з боксу.

Раніше ці функції виконувала Міжнародна боксерська асоціація (IBA), яку очолював російський функціонер Умар Крємльов.

Але, у лютому 2025 року МОК надав World Boxing проміжне визнання. А вже у березні 2025-го бокс був офіційно включений до програми Олімпіади-2028.

Перший чемпіонат світу під егідою World Boxing

Українська збірна взяла участь у першому чемпіонаті світу під егідою World Boxing, який проходив у Ліверпулі з 4 по 14 вересня.

Український боксер Данило Жасан став бронзовим призером ЧС-2025. Він виступав у категорії до 85 кг та був останнім представником України на турнірі.

Крім нього, до чвертьфіналів дісталися Павло Іллюша (75 кг) та Ганна Охота (48 кг), проте вони не змогли продовжити боротьбу за медалі.