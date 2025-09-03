Федерація боксу України оголосила про вступ до World Boxing: що це значить

Федерація боксу України (ФБУ) офіційно стала частиною World Boxing – нової глобальної боксерської організації, що претендує, зокрема, на проведення змагань у рамках Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook ФБУ .

Офіційне рішення та допуск до ЧС

У лютому 2025 року ФБУ офіційно вийшла зі складу Міжнародної асоціації боксу (IBA). Ще раніше, 9 вересня 2024 року, вона подала заявку на вступ до World Boxing.

3 вересня рада директорів World Boxing схвалила заявку ФБУ. Це відкрило для вітчизняних спортсменів двері до всіх турнірів під егідою організації: зокрема, чемпіонатів та Кубків світу, а в перспективі – і Олімпійських ігор.

Рішення було ухвалене напередодні першого чемпіонату світу під егідою World Boxing, що стартує 4 вересня в Ліверпулі. Українська збірна була допущена до змагань ще до офіційного вступу ФБУ в організацію: у ЧС візьмуть участь 20 українських боксерів – у змаганнях чоловіків та жінок.

Скомпрометована IBA

IBA, що історично опікувалася аматорським боксом на Олімпіадах, була відсторонення від організаторської ролі на Іграх у 2019 році. А в 2023-му її остаточно позбавили членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Підставою стали звинувачення організації у фінансових, суддівських та етичних проблемах.

IBA стала однією з перших міжнародних федерацій, що зняла санкції з представників Росії та Білорусі. Вже у жовтні 2022 року організація повернула спортсменів країн до змагань з власними прапорами та виконанням гімнів під час нагородження, назвавши це "політичним нейтралітетом".

Зазначимо, що IBA з 2020 року очолює росіянин Умар Кремльов, якого пов'язують з президентом РФ Путіним. Він переніс більшу частину діяльності федерації зі Швейцарії до Росії. Єдиним офіційним спонсором IBA залишається російська корпорація "Газпром".

World Boxing та Олімпіада-2028: як це пов'язано

Внаслідок відсторонення IBA, МОК самостійно займався організацією відбору та проведенням боксерських змагань у Токіо-2020 та Парижі-2024.

А змагання з боксу на наступних Іграх у Лос-Анджелесі-2028 взагалі опинилися під загрозою. МОК заявив, що бокс можуть виключити з програми Олімпіади, якщо не буде організована нова загальновизнана керівна федерація. Саме з цією метою у 2023 році створили World Boxing.

Незважаючи на опір та закулісні ігри IBA, нова організація активно перебирає на себе домінантну роль у аматорському боксі. Зараз до її складу входять понад 120 національних федерацій.

А в березні 2025 року МОК офіційно включив бокс до програми Олімпійських ігор-2028.