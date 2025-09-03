Федерація боксу України оголосила про вступ до World Boxing: що це значить
Федерація боксу України (ФБУ) офіційно стала частиною World Boxing – нової глобальної боксерської організації, що претендує, зокрема, на проведення змагань у рамках Олімпійських ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook ФБУ.
Офіційне рішення та допуск до ЧС
У лютому 2025 року ФБУ офіційно вийшла зі складу Міжнародної асоціації боксу (IBA). Ще раніше, 9 вересня 2024 року, вона подала заявку на вступ до World Boxing.
3 вересня рада директорів World Boxing схвалила заявку ФБУ. Це відкрило для вітчизняних спортсменів двері до всіх турнірів під егідою організації: зокрема, чемпіонатів та Кубків світу, а в перспективі – і Олімпійських ігор.
Рішення було ухвалене напередодні першого чемпіонату світу під егідою World Boxing, що стартує 4 вересня в Ліверпулі. Українська збірна була допущена до змагань ще до офіційного вступу ФБУ в організацію: у ЧС візьмуть участь 20 українських боксерів – у змаганнях чоловіків та жінок.
Скомпрометована IBA
IBA, що історично опікувалася аматорським боксом на Олімпіадах, була відсторонення від організаторської ролі на Іграх у 2019 році. А в 2023-му її остаточно позбавили членства в Міжнародному олімпійському комітеті.
Підставою стали звинувачення організації у фінансових, суддівських та етичних проблемах.
IBA стала однією з перших міжнародних федерацій, що зняла санкції з представників Росії та Білорусі. Вже у жовтні 2022 року організація повернула спортсменів країн до змагань з власними прапорами та виконанням гімнів під час нагородження, назвавши це "політичним нейтралітетом".
Зазначимо, що IBA з 2020 року очолює росіянин Умар Кремльов, якого пов'язують з президентом РФ Путіним. Він переніс більшу частину діяльності федерації зі Швейцарії до Росії. Єдиним офіційним спонсором IBA залишається російська корпорація "Газпром".
World Boxing та Олімпіада-2028: як це пов'язано
Внаслідок відсторонення IBA, МОК самостійно займався організацією відбору та проведенням боксерських змагань у Токіо-2020 та Парижі-2024.
А змагання з боксу на наступних Іграх у Лос-Анджелесі-2028 взагалі опинилися під загрозою. МОК заявив, що бокс можуть виключити з програми Олімпіади, якщо не буде організована нова загальновизнана керівна федерація. Саме з цією метою у 2023 році створили World Boxing.
Незважаючи на опір та закулісні ігри IBA, нова організація активно перебирає на себе домінантну роль у аматорському боксі. Зараз до її складу входять понад 120 національних федерацій.
А в березні 2025 року МОК офіційно включив бокс до програми Олімпійських ігор-2028.
