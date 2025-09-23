Украина официально присоединилась к World Boxing: что изменится для украинского бокса

World Boxing расширяет географию

Международная федерация олимпийского бокса объявила о вступлении ряда новых национальных федераций, среди которых Украина.

Вместе с ней к организации присоединились Словения, Македония, Катар, Ливия, Сенегал, Никарагуа и Кения. Теперь в составе World Boxing 125 стран.

Последний раз расширение организация анонсировала в июле 2025 года, когда количество ее членов достигло 118.

Путь Украины к членству

Заявку на вступление в World Boxing Федерация бокса Украины подала в сентябре 2024 года, параллельно начав процесс выхода из IBA.

Осенью 2024-го в ФБУ сообщали, что присоединение затягивается из-за фиксирования "несуществующих проблем" со стороны организации.

Но теперь международная федерация официально приняла Украину в свой состав.

Почему это важно для олимпийского бокса

World Boxing создан в 2023 году и претендует на признание МОК и проведение олимпийских соревнований по боксу.

Ранее эти функции выполняла Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавлял российский функционер Умар Кремлев.

Но, в феврале 2025 года МОК предоставил World Boxing промежуточное признание. А уже в марте 2025-го бокс был официально включен в программу Олимпиады-2028.

Первый чемпионат мира под эгидой World Boxing

Украинская сборная приняла участие в первом чемпионате мира под эгидой World Boxing, который проходил в Ливерпуле с 4 по 14 сентября.

Украинский боксер Даниил Жасан стал бронзовым призером ЧМ-2025. Он выступал в категории до 85 кг и был последним представителем Украины на турнире.

Кроме него, в четвертьфиналы добрались Павел Ильюша (75 кг) и Анна Охота (48 кг), однако они не смогли продолжить борьбу за медали.