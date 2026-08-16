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Україна офіційно приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану за підтримку РФ

02:44 16.08.2026 Нд
2 хв
Які ще країни приєднались до санкцій проти Тегерану
aimg Пилип Бойко
Фото: головна дипломатка ЄС Кая Каллас (Віталій Носач / РБК-Україна)

Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу про санкції проти Ірану. Обмежувальні заходи пов'язані, зокрема, з військовою підтримкою Тегераном агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас опубліковано на офіційному порталі Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

Документ стосується приєднання партнерських держав до обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України, а також збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Які країни приєдналися

У заяві йдеться, що до рішення Ради ЄС приєдналася низка держав. Серед них — Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна.

"Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова (Республіка), Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання та вітає його", - йдеться у заяві Каї Каллас.

Таким чином, Україна взяла на себе зобов'язання привести свою національну політику у відповідність до відповідного рішення Ради ЄС.

Що відомо про санкції проти Ірану та РФ

США намагаються ліквідувати мережу обмінних пунктів валют і підставних компаній в Ірані. У Вашингтоні запровадили санкції проти деяких банків, обмінних структур та фінансистів.

А Володимир Зеленський дав дипломатам дедлайн щодо санкцій проти виробників ракет у РФ. Президент наголосив, що це пряме завдання для української дипломатії, і пообіцяв особисто порушувати це питання на переговорах.

Також наприкінці липня Київ ввів обмеження проти 23 оборонних компаній РФ. Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, вироблятиме менше балістичних ракет і дронів.

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Російська ФедераціяСанкції проти Ірану