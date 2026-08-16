RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина официально присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за поддержку РФ

02:44 16.08.2026 Вс
2 мин
Какие еще страны присоединились к санкциям против Тегерана
aimg Филипп Бойко
Фото: главная дипломатка ЕС Кая Каллас (Виталий Носач / РБК-Украина)

Украина присоединилась к решению Европейского Союза о санкциях против Ирана. Ограничительные меры, в частности, связаны с военной поддержкой Тегераном агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас опубликовано на официальном портале Европейской службы внешних действий (EEAS).

Документ касается присоединения партнерских государств к ограничительным мерам ЕС в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины, а также вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Какие страны присоединились

В заявлении говорится, что к решению Совета ЕС присоединился ряд государств. Среди них – Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

"Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова (Республика), Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский Союз берет в известность это обязательство".

Таким образом, Украина обязалась привести свою национальную политику в соответствие с соответствующим решением Совета ЕС.

Что известно о санкциях против Ирана и РФ

США пытаются ликвидировать сеть обменных пунктов валют и подставных компаний в Иране. В Вашингтоне ввели санкции против некоторых банков, обменных структур и финансистов.

А Владимир Зеленский дал дипломатам дедлайн по санкциям против производителей ракет в РФ. Президент подчеркнул, что это прямая задача для украинской дипломатии, и пообещал лично поднимать этот вопрос на переговорах.

Также в конце июля Киев ввел ограничения против 23 оборонных компаний РФ. Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет и дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСанкции против Ирана