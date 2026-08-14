Зеленський дав дипломатам дедлайн щодо санкцій проти виробників ракет в РФ
Українська дипломатія отримала конкретний дедлайн -до кінці вересня домогтися санкцій світу проти російських компаній і осіб, які працюють на війну, зокрема на виробництво ракет і безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського та заяву уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.
Яке завдання поставив президент
Ішлося про те, що значна частина російських підприємств, які працюють на війну, досі не перебуває під санкціями світу - і це потрібно виправити вже впродовж серпня-вересня.
Президент наголосив, що це пряме завдання для української дипломатії, і пообіцяв особисто порушувати це питання на переговорах.
"Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії - у значимих юрисдикціях світу повинні бути в санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників", - сказав президент.
Санкції за крадене зерно
Паралельно Україна вже зробила власний крок. Президент підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій, а також суден, задіяних у цьому.
До санкційного пакета ввійшли 13 морських суден, 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. Судна ходять під прапорами РФ (8), Панами (3), а також Белізу та Сент-Кітс і Невісу по одному.
Обмеження запровадили і проти власників цих суден, їхніх капітанів та компаній, залучених до вивезення зерна.
За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.
"Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден. Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки", - зазначив Власюк.
Нагадаємо, Україна послідовно розширює санкції проти тих, хто живить російську воєнну машину. Наприкінці липня Київ ввів обмеження проти 23 оборонних компаній РФ. Як зазначав Власюк, кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, вироблятиме менше балістичних ракет і дронів.
Паралельно України домагається синхронних кроків від партнерів. На початку липня Власюк повідомляв, що ЄС готує окремий пакет санкцій проти виробників ключових компонентів для дронів "Шахед"