США ударили санкціями по "тіньовій банківській системі" Ірану
США намагаються ліквідувати мережу обмінних пунктів валют і підставних компаній. Вони допомагають Ірану приховано переміщувати сотні мільйонів доларів банками світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту Томмі Піготта, передає Міністерство фінансів США.
США ухвалили санкції проти банків-партнерів Ірану
За словами Піготта, "сьогодні Міністерство фінансів США вжило заходів, щоб ліквідувати мережу" таких обмінних пунктів валют і підставних компаній.
Через ці мережі Тегеран:
- отримував доступ до доходів від продажу нафти,
- обходив санкції, використовуючи для відмивання коштів компанії-посередники.
Він зазначив, що цей крок є продовженням політики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо "максимального тиску" на Іран.
Перекриваються ресурси, які режим використовує для:
- загрози регіональній стабільності,
- підтримки тероризму,
- розвитку своїх військових можливостей.
Хто у списках
За даними Держдепу, це вже восьмий у 2026 році захід Управління з контролю за іноземними активами, спрямований проти "тіньової банківської системи" Ірану.
До переліку потрапили,:
- іранські банки,
- пов’язані з ними підставні компанії,
- обмінні пункти та їхні керівники,
- великі фінансисти,
- імпортери й експортери, які використовують ці фінансові мережі для відмивання й повернення доходів до Ірану.
Раніше РБК-Україна писало, що згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів США зняли санкції з двох літаків і трьох авіакомпаній, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції.
Також 29 липня дві іранські компанії і вісім танкерів потрапили під економічні обмеження США.