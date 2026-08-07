США ударили санкціями по "тіньовій банківській системі" Ірану

США намагаються ліквідувати мережу обмінних пунктів валют і підставних компаній. Вони допомагають Ірану приховано переміщувати сотні мільйонів доларів банками світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту Томмі Піготта, передає Міністерство фінансів США.

За даними Держдепу, це вже восьмий у 2026 році захід Управління з контролю за іноземними активами, спрямований проти "тіньової банківської системи" Ірану.

Перекриваються ресурси, які режим використовує для:

Він зазначив, що цей крок є продовженням політики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо "максимального тиску" на Іран.

Через ці мережі Тегеран:

За словами Піготта, "сьогодні Міністерство фінансів США вжило заходів, щоб ліквідувати мережу" таких обмінних пунктів валют і підставних компаній.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів США зняли санкції з двох літаків і трьох авіакомпаній, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції.

Також 29 липня дві іранські компанії і вісім танкерів потрапили під економічні обмеження США.