Україна офіційно приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану за підтримку РФ

Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу про санкції проти Ірану. Обмежувальні заходи пов'язані, зокрема, з військовою підтримкою Тегераном агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна .

Відповідну заяву Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас опубліковано на офіційному порталі Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

Документ стосується приєднання партнерських держав до обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України, а також збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Які країни приєдналися

У заяві йдеться, що до рішення Ради ЄС приєдналася низка держав. Серед них — Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна.

"Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова (Республіка), Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання та вітає його", - йдеться у заяві Каї Каллас.

Таким чином, Україна взяла на себе зобов'язання привести свою національну політику у відповідність до відповідного рішення Ради ЄС.