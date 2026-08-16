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Украина официально присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за поддержку РФ

02:44 16.08.2026 Вс
2 мин
Какие еще страны присоединились к санкциям против Тегерана
aimg Филипп Бойко
Украина официально присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за поддержку РФ Фото: главная дипломатка ЕС Кая Каллас (Виталий Носач / РБК-Украина)
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Украина присоединилась к решению Европейского Союза о санкциях против Ирана. Ограничительные меры, в частности, связаны с военной поддержкой Тегераном агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас опубликовано на официальном портале Европейской службы внешних действий (EEAS).

Документ касается присоединения партнерских государств к ограничительным мерам ЕС в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины, а также вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Какие страны присоединились

В заявлении говорится, что к решению Совета ЕС присоединился ряд государств. Среди них – Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

"Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова (Республика), Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский Союз берет в известность это обязательство".

Таким образом, Украина обязалась привести свою национальную политику в соответствие с соответствующим решением Совета ЕС.

Что известно о санкциях против Ирана и РФ

США пытаются ликвидировать сеть обменных пунктов валют и подставных компаний в Иране. В Вашингтоне ввели санкции против некоторых банков, обменных структур и финансистов.

А Владимир Зеленский дал дипломатам дедлайн по санкциям против производителей ракет в РФ. Президент подчеркнул, что это прямая задача для украинской дипломатии, и пообещал лично поднимать этот вопрос на переговорах.

Также в конце июля Киев ввел ограничения против 23 оборонных компаний РФ. Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет и дронов.

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