Украина официально присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за поддержку РФ

Украина присоединилась к решению Европейского Союза о санкциях против Ирана. Ограничительные меры, в частности, связаны с военной поддержкой Тегераном агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Соответствующее заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас опубликовано на официальном портале Европейской службы внешних действий (EEAS).

Документ касается присоединения партнерских государств к ограничительным мерам ЕС в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины, а также вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Какие страны присоединились

В заявлении говорится, что к решению Совета ЕС присоединился ряд государств. Среди них – Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

"Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова (Республика), Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский Союз берет в известность это обязательство".

Таким образом, Украина обязалась привести свою национальную политику в соответствие с соответствующим решением Совета ЕС.