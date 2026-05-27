Україна очікує на транш кредиту від ЄС, вже є дата, - Зеленський

Україна розраховує на відкриття першого кластеру на шляху вступу в ЄС вже у червні. А також очікує на якнайшвидший транш в межах кредиту на 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський повідомив, що обговорив рух України до членства в ЄС із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
За його словами, Київ розраховує відкрити перший кластер Fundamentals у червні.
Президент також наголосив на важливості якнайшвидшого надходження першого траншу з європейського пакету підтримки.
"Є дата - сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися", - зазначив він.
Окремо співрозмовники обговорили зміцнення української системи ППО, насамперед протидію балістиці.
За словами Зеленського, Європа має відповідні можливості, і це питання порушувалося в межах роботи з ЄС на треку Drone Deal. Президент додав, що команди активно працюють, і вже є країни, готові долучитися до цього формату.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 травня Єврокомісія підписала з Україною меморандум про макрофінансову допомогу - після ратифікації Радою перший транш у 3,2 млрд євро Київ має отримати у червні.
Втім, 26 травня Верховна Рада провалила законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок - одну з ключових умов МВФ. У Мінфіні попередили, що від виконання цих домовленостей залежить і європейське фінансування.