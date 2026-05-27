Украина ожидает транш кредита от ЕС, уже есть дата, - Зеленский

Украина рассчитывает на открытие первого кластера на пути вступления в ЕС уже в июне. А также ожидает скорейшего транша в рамках кредита на 90 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский сообщил, что обсудил движение Украины к членству в ЕС с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, Киев рассчитывает открыть первый кластер Fundamentals в июне.
Президент также отметил важность скорейшего поступления первого транша из европейского пакета поддержки.
"Есть дата - надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились", - отметил он.
Отдельно собеседники обсудили укрепление украинской системы ПВО, прежде всего противодействие баллистике.
По словам Зеленского, Европа имеет соответствующие возможности, и этот вопрос поднимался в рамках работы с ЕС на треке Drone Deal. Президент добавил, что команды активно работают, и уже есть страны, готовые присоединиться к этому формату.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 мая Еврокомиссия подписала с Украиной меморандум о макрофинансовой помощи - после ратификации Радой первый транш в 3,2 млрд евро Киев должен получить в июне.
Впрочем, 26 мая Верховная Рада провалила законопроект о налогообложении международных посылок - одно из ключевых условий МВФ. В Минфине предупредили, что от выполнения этих договоренностей зависит и европейское финансирование.