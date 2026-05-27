RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина ожидает транш кредита от ЕС, уже есть дата, - Зеленский

19:17 27.05.2026 Ср
2 мин
В Киеве ожидают, что выплата поступит в согласованные с ЕС сроки
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Украина рассчитывает на открытие первого кластера на пути вступления в ЕС уже в июне. А также ожидает скорейшего транша в рамках кредита на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Миссия МВФ прибыла в Киев на первый пересмотр программы на фоне задержки налоговых решений

Зеленский сообщил, что обсудил движение Украины к членству в ЕС с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, Киев рассчитывает открыть первый кластер Fundamentals в июне.

Президент также отметил важность скорейшего поступления первого транша из европейского пакета поддержки.

"Есть дата - надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились", - отметил он.

Отдельно собеседники обсудили укрепление украинской системы ПВО, прежде всего противодействие баллистике.

По словам Зеленского, Европа имеет соответствующие возможности, и этот вопрос поднимался в рамках работы с ЕС на треке Drone Deal. Президент добавил, что команды активно работают, и уже есть страны, готовые присоединиться к этому формату.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 мая Еврокомиссия подписала с Украиной меморандум о макрофинансовой помощи - после ратификации Радой первый транш в 3,2 млрд евро Киев должен получить в июне.

Впрочем, 26 мая Верховная Рада провалила законопроект о налогообложении международных посылок - одно из ключевых условий МВФ. В Минфине предупредили, что от выполнения этих договоренностей зависит и европейское финансирование.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: