Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до миру, - Зеленський

Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Російську Федерацію до миру, оскільки Москва боїться Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання високого рівня Ради Безпеки ООН по Україні.

Глава держави зазначив, що обговорив із Трампом шляхи досягнення миру та "кілька гарних ідей" і висловив сподівання, що вони спрацюють.

"Ми очікуємо, що Америка підштовхне Росію до миру. Москва боїться Америки і завжди звертає на неї увагу", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що Росія сліпа до власних втрат, а тому зараз має статися "потужний поштовх, щоб привести РФ до миру".