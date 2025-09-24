ua en ru
Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до миру, - Зеленський

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 00:15
Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до миру, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку
Автор: Валерій Савицький

Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Російську Федерацію до миру, оскільки Москва боїться Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання високого рівня Ради Безпеки ООН по Україні.

Глава держави зазначив, що обговорив із Трампом шляхи досягнення миру та "кілька гарних ідей" і висловив сподівання, що вони спрацюють.

"Ми очікуємо, що Америка підштовхне Росію до миру. Москва боїться Америки і завжди звертає на неї увагу", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що Росія сліпа до власних втрат, а тому зараз має статися "потужний поштовх, щоб привести РФ до миру".

Зустріч Трампа і Зеленського

У вівторок, 23 вересня, в Нью-Йорку в межах сесії Генасамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Напередодні саміту Зеленський повідомив своєму американському колезі, що ЗСУ звільнили 360 км² території та взяли в полон значну кількість російських військових.

Після переговорів Трамп написав у соцмережі Truth Social, що за підтримки європейських країн Україна здатна відновити свою територіальну цілісність і навіть "зробити більше".

Водночас глава Білого дому зауважив, що війна в Україні може затягнутися.

Більше про зустріч та перебіг переговорів читайте в матеріалі РБК-Україна.

