Украина ожидает, что США подтолкнут Россию к миру, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.

Глава государства отметил, что обсудил с Трампом пути достижения мира и "несколько хороших идей" и выразил надежду, что они сработают.

"Мы ожидаем, что Америка подтолкнет Россию к миру. Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что Россия слепа к собственным потерям, а потому сейчас должен произойти "мощный толчок, чтобы привести РФ к миру".