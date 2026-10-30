Україна очікує, що низка країн будуть спонукати РФ до "режиму тиші" в Чорному морі, - МЗС

Він зазначив, що у фокусі розмов і в фокусі переговорів серед деескалаційних кроків є і тема Чорного моря.

Речник МЗС наголосив, що ціла низка країн напряму залежить від постачань через Чорне море, зокрема тих, які здійснює Україна.

"І ці країни могли би відігравати більш активну роль в тому, щоб спонукати Росію погодитися на формат припинення вогню, продовольчого перемир'я так званого в Чорному морі, до якого готова Україна. І потрібна згода Росії, щоб це запрацювало", - сказав Тихий.

Нагадаємо, Туреччина закликала Україну та Росію припинити атаки в Чорному морі. Водночас Анкара вперше заявила про готовність вжити "правових заходів" у разі ударів по суднах, пов'язаних із країною.