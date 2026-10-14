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Болгарія долучиться до ініціативи НАТО з протидії дронам після атак на судна в Чорному морі

15:23 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Болгарія долучиться до ініціативи НАТО з протидії дронам після атак на судна в Чорному морі Фото: вантажне судно (Getty Images)
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Болгарія планує до кінця жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії дронам. Рішення ухвалюють після нових атак на вантажні судна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна має намір долучитися до проєкту якомога швидше.

"Болгарія приєднається до цього проєкту якомога швидше. Очікується, що до 30 жовтня ми вже будемо частиною проєкту", - заявив він.

За даними видання, Софія наполягає на посиленні оборони альянсу в Чорному морі на тлі загроз, пов'язаних із використанням безпілотників у російсько-українській війні.

Атаки дронів на судна біля Болгарії

13 жовтня безпілотники уразили два вантажні судна біля болгарського узбережжя. Одне з них - HS Dignity під прапором Гвінеї-Бісау - затонуло. Після цього 11 моряків зникли безвісти.

І це не перший подібний випадок за короткий час. 6 жовтня дрони уразили ще два вантажні судна в тих самих водах.

Болгарська влада не звинуватила Росію безпосередньо в організації атак. Водночас прем'єр-міністр країни Румен Радев заявив у вівторок, що наслідки цих інцидентів "вигідні для Російської Федерації".

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НАТО Болгарія Російська Федерація Черное море Дрони
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