НАТО направить у Чорне море літаки та дрони через атаки на судна

НАТО направить у Чорне море більше морських патрульних літаків, РЕБів та дронів після серії смертоносних атак на судна у регіоні, які можуть бути пов'язані з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, заява альянсу прозвучала після того, як головний директивний орган НАТО, Північноатлантична рада, обговорив питання безпеки у Чорному морі у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Крім літаків, дронів та систем РЕБ, члени НАТО направили або направлять агентів та групи розвідки для поведінки криміналістичного аналізу вибухових віків речовин, заявив представник НАТО та полковник армії США Мартін О'Доннел.

"НАТО вже зміцнило свої позиції вздовж східного флангу, у тому числі за рахунок можливостей протидії безпілотникам. Ми і надалі залишатимемося єдиними і гарантуватимемо, що ми готові і здатні протистояти будь-якій загрозі та забезпечити безпеку мільярда людей", - написала в соцмережі Х головний прес-секретар НАТО Еллісор Харт.