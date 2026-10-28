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Туреччина застерегла Україну та РФ від атак у Чорному морі: обіцяє правові наслідки

18:53 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Туреччина застерегла Україну та РФ від атак у Чорному морі: обіцяє правові наслідки Фото: Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер (Getty Images)
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Туреччина знову повторила свою пропозицію до України та РФ щодо припинення атак у Чорному морі. Проте вперше обіцяє "правові заходи", якщо удари будуть по суднам, пов'язаним з країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Туреччини Яшара Гюлера, передає Reuters.

Туреччина застерігає

Гюлер застеріг Росію та Україну від подальших нападів на комерційні судна в Чорному морі. Турецький міністр заявив, що Анкара залишає за собою право вжити правових заходів проти цих ударів. Це є найпряміше втручання Туреччини у ситуацію на сьогодні, пише видання.

Туреччина неодноразово закликала обидві сторони припинити атаки в Чорному морі. Адже відповідні удари були і по комерційних суднах під турецьким прапором, і по тих, що належать Туреччині.

Анкара заявляє, що чекає на відповіді на пропозицію, яку вона передала Росії та Україні. Вона спрямована на припинення посилення атак та забезпечення безпечного постачання зерна з регіону.

"Ми з занепокоєнням стежимо за інтенсивними нападами на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти зі здоровим глуздом, відповідно до принципу безпеки навігації у відкритому морі", – сказав він.

Гюлер також сказав, що Туреччина, Румунія та Болгарія, які здійснюють операцію з розмінування в Чорному морі, погодилися з важливістю зосередитися на захисті критично важливої ​​підводної інфраструктури.

Напад на судно поблизу Болгарії

Саме сьогодні, 28 жовтня, ще одне комерційне судно було атаковане трьома безпілотниками в межах морської юрисдикції Болгарії, нагадав Гюлер.

Незрозуміло, хто здійснив напад на грецький контейнеровоз, що плив під ліберійським прапором, пише видання.

Нагадаємо, всіх 18 членів екіпажу контейнеровоза CONTSHIP JET під ліберійським прапором врятували. Перед цим судно атакували три дрони у Чорному морі.

Також РБК-Україна раніше писало, що біля узбережжя Румунії вранці 23 жовтня затонуло торговельне судно, уражене дроном. На борту судна перебували 13 членів екіпажу.

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