Украина ожидает, что ряд стран будут побуждать РФ к "режиму тишины" в Черном море, - МИД

Он отметил, что в фокусе разговоров и в фокусе переговоров среди деэскалационных шагов есть и тема Черного моря.

Представитель МИД подчеркнул, что целый ряд стран напрямую зависит от поставок через Черное море, в том числе тех, которые осуществляет Украина.

"И эти страны могли бы играть более активную роль в том, чтобы побудить Россию согласиться на формат прекращения огня, продовольственного перемирия так называемого в Черном море, к которому готова Украина. И нужно согласие России, чтобы это заработало", - сказал Тихий.

Напомним, Турция призвала Украину и Россию прекратить атаки в Черном море. В то же время Анкара впервые заявила о готовности принять "правовые меры" в случае ударов по судам, связанным со страной.