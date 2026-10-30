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Україна очікує, що низка країн будуть спонукати РФ до "режиму тиші" в Чорному морі, - МЗС

17:54 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Україна очікує, що низка країн будуть спонукати РФ до "режиму тиші" в Чорному морі, - МЗС Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Спонукати Росію до припинення вогню в Чорному морі могла б низка країн, які залежить від постачать через нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника МЗС України Георгія Тихого журналістам.

Він зазначив, що у фокусі розмов і в фокусі переговорів серед деескалаційних кроків є і тема Чорного моря.

Речник МЗС наголосив, що ціла низка країн напряму залежить від постачань через Чорне море, зокрема тих, які здійснює Україна.

"І ці країни могли би відігравати більш активну роль в тому, щоб спонукати Росію погодитися на формат припинення вогню, продовольчого перемир'я так званого в Чорному морі, до якого готова Україна. І потрібна згода Росії, щоб це запрацювало", - сказав Тихий.

Нагадаємо, Туреччина закликала Україну та Росію припинити атаки в Чорному морі. Водночас Анкара вперше заявила про готовність вжити "правових заходів" у разі ударів по суднах, пов'язаних із країною.

Крім того, НАТО посилить свою присутність у Чорному морі. Альянс планує залучити більше патрульних літаків, засобів РЕБ та дронів після серії атак на судна в регіоні, які можуть бути пов'язані з війною Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Болгарія приєднається до ініціативи НАТО з протидії дронам на тлі атак на судна в Чорному морі.

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